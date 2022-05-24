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ЦБ: средства россиян в банках выросли за апрель на 1,3 трлн рублей

Рост средств россиян в банках за последний месяц составил 1,3 трлн руб.
Коммерсантъ
«Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн рублей (+3,8%), в том числе за счёт возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском
В докладе ЦБ отмечается, что прирост обеспечили средства в рублях.
Коммерсантъ
Государственные средства в российских банках также увеличились (главным образом в форме депозитов Федерального казначейства).
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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