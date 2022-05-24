Служба безопасности Украины с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в беспорядочных обстрелах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Известный российский арт-менеджер и публицист Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом, рассказал о том, как Алла Пугачева относится к незавидным, по мнению многих, перспективам ее супруга – шоумена и телеведущего Максима Галкина, - в России.