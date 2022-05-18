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ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений

Весной Банк России увеличил надзорную активность и стал чаще приходить в кредитные организации с проверками.
РБК
Как следует из статистики регулятора, за неполный второй квартал (с 1 апреля по 17 мая включительно) ЦБ сообщил о завершении 18 тематических проверок кредитных организаций.
РБК
Собеседники в банках подтвердили усиленную надзорную активность ЦБ именно по валютным ограничениям.
Forbes
Представитель ЦБ пояснил РБК, что в этом году регулятор «на фоне санкций» снизил нагрузку на участников рынка и отказался от проведения плановых проверок.
РБК

Подробнее о событии

РБК: ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений
Газета.Ru01:45
ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений
РБК17:00
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ЦБ стал чаще проводить внеплановые проверки банков на фоне валютных ограничений
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«Методом набегающей волны»: ЦБ нарастил число проверок банков из-за валюты
Forbes19:08
РБК: Центробанк стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений
Росбалт18:40
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РБК: ЦБ чаще внепланово проверяет банки. Возможно, из-за валюты
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