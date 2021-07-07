Условия ипотечного кредитования в российских регионах продолжают ужесточаться: лишь в 11 субъектах средняя ставка по кредиту на покупку жилья в мае сохранялась ниже 7%, хотя еще месяцем ранее такая ситуация наблюдалась в 14 регионах, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

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