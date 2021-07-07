Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ: ставка по ипотеке ниже 7% осталась лишь в 11 российских регионах

Условия ипотечного кредитования в российских регионах продолжают ужесточаться: лишь в 11 субъектах средняя ставка по кредиту на покупку жилья в мае сохранялась ниже 7%, хотя еще месяцем ранее такая ситуация наблюдалась в 14 регионах, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.В источнике

Подробнее о событии

Выплаты на школьников в августе, Сахалин рекордсмен по вакцинации и ипотеке. Главное на утро 8 июля

РИА Сахалин-Курилывчера в 16:30

Названы регионы с самой дорогой ипотекой

Москва 24вчера в 11:59

ЦБ: ставка по ипотеке ниже 7% осталась лишь в 11 российских регионах

РИА Новостивчера в 11:07
Показать все источники
Интересное

Коронавирус COVID-19 вызывает у переболевших изменения в мозге по типу шизофрении

Специалисты полагают, что эти изменения и являются причиной неврологического постковидного синдрома, при котором люди страдают депрессией, подавленным состоянием и быстрой утомляемостью после вирусной болезни, передает Комсомольская правда.
Солёнка.рфвчера в 03:54

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на треть в первом полугодии

Рекордным месяцем для ВТБ по объему выданной ипотеки в первом полугодии оказался июнь — продажи выросли в 1,5 раза в сравнении с июнем прошлого года: банк оформил более 34 тыс. кредитов на 114 млрд рублей.
Интерфакс6 июля в 03:46