ЦБ: ставка по ипотеке ниже 7% осталась лишь в 11 российских регионах
Условия ипотечного кредитования в российских регионах продолжают ужесточаться: лишь в 11 субъектах средняя ставка по кредиту на покупку жилья в мае сохранялась ниже 7%, хотя еще месяцем ранее такая ситуация наблюдалась в 14 регионах, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.В источнике
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РИА Сахалин-Курилывчера в 16:30