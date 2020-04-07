Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

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«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России. Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов, включая ипотеку, заемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 отраслях.
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ЦБ России может пересмотреть подходы к помощи банкам

РЕН ТВ07:10

Набиуллина рассказала о контроле работы банков по кредитованию граждан

Известия07:54

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

Коммерсантъ07:48

ЦБ РФ предостерег банки от попыток «капитализировать» послабления из-за пандемии

Интерфакс07:21

ЦБ пригрозил пересмотром послаблений для банков

РБК08:13

ЦБ РФ пересмотрит подходы к помощи банкам, если они будут пользоваться ею не по назначению

Будущее России. Национальные проекты07:03

Центробанк потребовал от банков не сворачивать кредитование из-за коронавируса

Эхо Москвы10:00
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:46, Ашберн
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Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.
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Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
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Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
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Армия и оружие

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Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
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Представитель ВОЗ оценила действия России в борьбе с коронавирусом

Россия сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.
РИА Новости 16:33
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
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Видеообращение о коронавирусе из реанимации записала медсестра

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В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
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Сеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
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