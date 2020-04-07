Коронавирус
КоммерсантъЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России. Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов, включая ипотеку, заемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 отраслях.
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ЦБ РФ пересмотрит подходы к помощи банкам, если они будут пользоваться ею не по назначению
Будущее России. Национальные проекты07:03
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Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.
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Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
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Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
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2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Видеообращение о коронавирусе из реанимации записала медсестра
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В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Религия
Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников
В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
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Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
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МИД России: указ Трампа о добыче ресурсов на Луне вызывает непонимание
Распоряжение президента США, разрешающее американским компаниям добычу ресурсов на Луне и других небесных телах, вызывает непонимание, сообщается в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
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Гран-при Канады «Формулы-1» перенесли на неопределённый срок
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Айза Анохина продает элитную квартиру в Москве за 58 миллионов
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ЦМАКП: экономику России ожидает двухлетнее снижение
По оценке экономистов, при благоприятном сценарии российский ВВП снизится на 2,3-2,5% в 2020 году и на 0,5-0,8% в 2021 году.