ЦБ учитывает структуру резервов правительства при управлении ЗВР
Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам - 15% юаню и 5% иене.В источнике
С чего всё началось
Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре ФНБ
Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта.
ТАССвчера в 06:03