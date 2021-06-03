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ЦБ учитывает структуру резервов правительства при управлении ЗВР

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам - 15% юаню и 5% иене.В источнике

С чего всё началось

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