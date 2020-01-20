Экономика

РБКРБКЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
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с чего всё началось
ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада
, представленного для общественных консультаций.
РБК07:56

Подробнее о событии

Центробанк рекомендовал банкам тщательно оценивать риски при выдаче ипотеки

Коммерсантъ09:28

ЦБ предупредил о рисках потери маржи при рефинансировании ипотеки

Российская газета09:23

ЦБ РФ призвал разработать методологию оценки процентного риска по ипотечным ссудам

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ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

РБК07:56

ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки

РИА Новости06:58

ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

News.ru08:29

Акибанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру07:15
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