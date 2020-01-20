с чего всё началось

Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.

ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

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