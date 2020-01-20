Экономика
РБКЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке
Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
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Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Политика
Путин предложил сократить число судей Конституционного суда
Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.
Экономика
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Общество
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба".
Политика
Трамп не признал обвинения по делу об импичменте
Президент США Дональд Трамп представил в Сенат свой ответ по делу об импичменте, в котором он заявил, что отрицает все выдвинутые против него обвинения.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Здоровье
Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике на Московской
Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике №3 на Московской, 40 в Саратове.
Кино
Серебренников закончил съемки фильма «Петровы в гриппе»
Режиссер Кирилл Серебренников завершил съемки фильма «Петровы в гриппе» по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова, сейчас идет монтаж и работа со звуком, сообщает ТАСС.
Экономика
Новый свиноводческий комплекс построят в Ростовской области
Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов
Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг
Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Общество
Родственники сдадут Гуфа в наркологическую клинику
Гуф потерял телефон и банковские карты. Решается вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Политика
Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию
В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Кино
На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну
20 января на стриминговой платформе Netflix вышла черно-белая короткометражка в главной роли с режиссером Дэвидом Линчем.
Здоровье
В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС
В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Здоровье
Коронавирус из Китая распространяется по миру: число жертв утроилось
Число подтвержденных случаев нового заболевания легких в Китае возросло до 200. Один случай был подтвержден в Южной Корее.
Общество
Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров
Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Наука
Изменение климата может привести к вымиранию утконосов
В соответствии с прогнозируемым изменением климата, прогноз снижения численности увеличивается и из-за экстремальных засух.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии
В Кремле позитивно оценивают итоги международной конференции по Ливии в Берлине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.