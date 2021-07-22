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ЦБ указал не допускать на биржи акции связанных с криптовалютой компаний

В ЦБ подчеркнули, что криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой волатильностью и непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, а также технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками.
РБК
Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями.
Finam.Ru
Банк России рекомендовал российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов с привязкой к криптовалютам и криптоактивам, говорится в сообщении ЦБ РФ.
ТАСС
Также новые правила не распространяются на ЦФА, выпущенные согласно российскому законодательству в информационных системах, операторы которых включены в реестр Банка России.
РБК

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