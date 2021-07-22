В ЦБ подчеркнули, что криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой волатильностью и непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, а также технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками.
У российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, «есть только одна проблема — он на самом деле не летает», пишет американский журнал Popular Mechanics.
Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.