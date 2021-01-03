ЦБ усилил требования к защите переводов через систему быстрых платежей
Система быстрых платежей Банка России ужесточила требования защиты денежных переводов граждан. Об этом сообщает РБК. В пресс-службе Национальной системы платежных карт уточнили, что новые требования вступили в силу 1 января 2021 года.В источнике
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Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов
Система быстрых платежей Банка России усилила защиту денежных переводов граждан.
РБК01:00
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