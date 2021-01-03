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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ усилил требования к защите переводов через систему быстрых платежей

Система быстрых платежей Банка России ужесточила требования защиты денежных переводов граждан. Об этом сообщает РБК. В пресс-службе Национальной системы платежных карт уточнили, что новые требования вступили в силу 1 января 2021 года.В источнике
Газета.Ru
ФАН
АБН
Live24
РБК
ИА Красная Весна
С чего всё началось
РБК

Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов

Система быстрых платежей Банка России усилила защиту денежных переводов граждан.
РБК01:00
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Газета.Ru

ЦБ усилил требования к защите переводов через систему быстрых платежей

Газета.Ru12:54
Live24

Система быстрых платежей ЦБ России усилила требования к защите переводов

Live2403:12
ФАН

СБП с 1 января усилила защиту денежных переводов

ФАН11:17
Forbes

Система быстрых платежей усилила требования к защите денежных переводов

Forbes04:39
ИА Красная Весна

ЦБ ужесточил требования к защите переводов через систему быстрых платежей

ИА Красная Весна13:22
Компания

Система быстрых платежей Центробанка усилила требования к защите переводов

Компания02:55
РБК

Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов

РБК01:00

Ученые: иудейский царь Ирод стал жертвой загадочной болезни

Основываясь на симптомах заболевания Ирода I, описанных в текстах еврейского и древнеримского историка Иосифа Флавия, жившего в I веке нашей эры, чилийские врачи Рикардо Эспиноса и Кристиан Сепульведа пришли в статье к выводу, что основной причиной смерти стала почечная недостаточность в конечной стадии.
ИА Красная Весна12:41