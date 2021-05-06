В РФ стартовали продажи нового смартфона Realme C11 с NFC за 8500 рублей

Новинку под названием Realme C11 2021 уже начали предлагать в «Связном» и на площадке Tmall AliExpress, где она продается за 8490 рублей в версии 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.