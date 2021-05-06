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ЦБ усилит контроль за роботами-советниками для частных инвесторов

ЦБ упомянул о планах создать систему контроля за применением роботов-советников при инвестиционном консультировании в докладе об основных направлениях технологичного регулирования в 2021–2023 годах (.pdf).В источнике
РБК
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Экономика сегодня

С чего всё началось

ЦБ усилит контроль за роботами-советниками для частных инвесторов

Центральный банк решил усилить контроль за применением инвестиционных роботов-советников и программ автоследования: регулятор намерен «проверить качество работы таких программ» и будет предъявлять разработчикам требования по защите данных клиентов с 1 апреля 2022 года, сообщили РБК в пресс-службе регулятора.
РБК00:00

Подробнее о событии

ЦБ решил контролировать работу роботов-советников для частных клиентов

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