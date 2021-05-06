Стали известны подробности гибели блогерши из Екатеринбурга

Тело обнаруженной в лесу под Екатеринбургом 28-летней блогерши Кристины Журавлевой не могли опознать несколько недель, так как никто из знакомых и родственников не обращался к правоохранителям из-за ее исчезновения.