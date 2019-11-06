Экономика
ТАССЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
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Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
В Новотроицке задержан первый заместитель главы города
В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Технологии
Microsoft записала фильм на куске стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. организовали запись фильм "Супермен" 1978 года на куске стекла размером с подставку для кружки.
Вести.Хайтек 03:45
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Общество
«Роскачество» проверило безопасность ванильного зефира
По данным пресс-службы, специалисты проверили 26 популярных брендов зефира стоимостью от 12,9 до 54,3 рубля за сто граммов по 179 показателям качества и безопасности.
Вечерняя Москва 01:12
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Армия и оружие
Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане
Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.
RT на русском 04:41
Политика
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Российская газета вчера в 13:38
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика
В США уверены, что Россия, КНР и Иран попробуют вмешаться в выборы
Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на президентских выборах в США в 2020 году или повлиять на предпочтения избирателей, говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика
Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены
В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 05:53
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском вчера в 04:28
Музыка
Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»
Моя Москва.онлайн 05:18
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретные слова выступавшего на спикера, это не было заявлением в общем контексте, сказал в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Адыгее
Следователи из Адыгеи совместно с сотрудниками республиканского МВД России задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы.
Москва 24 вчера в 13:29
Политика
Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии
Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому им угрожать.
Известия 06:03
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru 05:55
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
ТАСС вчера в 21:20
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС вчера в 17:58