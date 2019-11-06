Экономика

ТАССТАССЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
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Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

РБК05:41

«Банки не должны расслабляться» — Набиуллина предупредила о киберрисках

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Центробанк предложил изменить законодательство в части защиты персональных данных граждан

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Известия03:59

Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных

Российская газета04:19

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ТАСС03:41

Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

Rambler News Service04:24
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
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Отец Шамсутдинова опроверг личную характеристику сына

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Газета.Ru 00:44
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МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
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В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34
Происшествия

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Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
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После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

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По данным пресс-службы, специалисты проверили 26 популярных брендов зефира стоимостью от 12,9 до 54,3 рубля за сто граммов по 179 показателям качества и безопасности.
Вечерняя Москва 01:12
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Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Армия и оружие

Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане

Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.
RT на русском 04:41
Политика

США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика

В США уверены, что Россия, КНР и Иран попробуют вмешаться в выборы

Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на президентских выборах в США в 2020 году или повлиять на предпочтения избирателей, говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Музыка

Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»

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90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
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Слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретные слова выступавшего на спикера, это не было заявлением в общем контексте, сказал в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Адыгее

Следователи из Адыгеи совместно с сотрудниками республиканского МВД России задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы.
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Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому им угрожать.
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Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
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Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

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Укол смерти со вкусом бургера. Как косметологи уродуют людей на фудкортах

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В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
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Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС вчера в 17:58
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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