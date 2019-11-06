Экономика

ТАССТАССЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
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Оптом и в розницу: сколько на черном рынке стоят данные россиян

Вести.Ru13:35

Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

РБК05:41

Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

Rambler News Service04:24

Центробанк предложил изменить законодательство в части защиты персональных данных граждан

Агентство Москва04:07

ЦБ призвал банки усилить защиту персональных данных

Известия03:59

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ТАСС03:41

Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных

Российская газета04:19
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Футбол

«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Немецкий "Байер" на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС Спорт 16:54
Фигурное катание

Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики

В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
Нева Спорт 07:20
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждет «неописуемые страдания».
7 новостей вчера в 23:41
Технологии

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
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Из свердловского онкодиспансера уволились ведущие врачи

Из свердловского областного онкодиспансера уволились сразу несколько врачей с мировым именем.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Происшествия

В лондонском театре обрушился потолок, есть пострадавшие

В театре Пикадилли в Лондоне кусок потолка рухнул на зрителей во время спектакля, передает телеканал Sky News.
Росбалт 18:20
Космос

На МКС отправили 12 бутылок вина

На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Политика

Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2»

Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.
Вести.Ru 11:34
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
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Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой пассией

В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист вчера в 15:44
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv вчера в 05:08
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Армия и оружие

Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО на востоке Средиземноморья

ФАН 07:53
Происшествия

Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Шоу-бизнес

Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой

Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Политика

В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
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Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
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Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Происшествия

Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

РИА Новости 14:53
Технологии

Seagate выпустит жёсткие диски на 20 ТБ в будущем году

Заявлено, что первые коммерческие модели с термомагнитной технологией записи HAMR выйдут в будущем году.
Игромания.ру 13:05
Футбол

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
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Дмитрий Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.
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Призерка чемпионата мира по гимнастике решила завершить порнокарьеру

Серебряная призерка Чемпионата мира 2002 года восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
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Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете

Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
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Футбол

«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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