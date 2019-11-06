ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

Футбол Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.

Общество Умер генетик Константин Скрябин Академик РАН Константин Скрябин, один из пионеров в области геномных исследований в СССР и России, умер на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в Академии наук.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Наука Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Футбол Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.

Экономика Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов С начала года EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 1,5% в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года - до 1 617 млрд рублей, и на 7,6% в третьем квартале - до 554 млрд рублей.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы Майкопским городским судом удовлетворено ходатайство представителей Следственного комитета России по Республике Адыгея об аресте на двухмесячный срок подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы.

Политика Путин назвал задачи уникального оружия России Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Кино Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.

Общество Кержаков прокомментировал блокировку своего банковского счета Межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Санкт-Петербурга ФНС России заблокировала банковский счет бывшего нападающего сборной России по футболу и индивидуального предпринимателя Александра Кержакова, говорится в налоговой карточке, размещенной на сервисе "Банкинформ".

Происшествия В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Технологии "Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.

Общество Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ей удалось сбросить 12 килограммов.

Экономика Росстат зафиксировал рост цен на продукты после 4 месяцев снижения В прошлом месяце продовольственная инфляция в России в месячном выражении составила 0,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, а цены на услуги снизились на 0,2%.

Экономика «Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30% Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".