Экономика
ТАССЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
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Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Происшествия
В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии не признает сына от Оксаны Воеводиной
Как сообщают западные СМИ, бывший король Малайзии уверен, что ребенок может оказаться «сыном любого азиатского человека».
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Экономика
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Армия и оружие
Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом
Шоу-бизнес
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте в Казани. Впрочем, мнения разделились, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала фото «красивой и веселой» тещи Потапа
Поклонники Насти Каменских вслед за артисткой начали поздравлять ее родительницу с днем рождения, а также отметили, что теща Потапа выглядит просто прекрасно.
Политика
Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Культура
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Гаджеты
AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000
Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
Экономика
Игорь Руденя: в Твери появится кластер транспортного машиностроения
В среду на Тверском вагоностроительном заводе обсуждался вопрос создания промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.
Спорт
В WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы экспертов
Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории, возникшие у экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Авто
В России упали продажи автомобилей Lada
Игры
В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Кино
Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским
Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».