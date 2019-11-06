Экономика

ТАССТАССЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
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Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

Rambler News Service04:24
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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