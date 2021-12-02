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ЦБ усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками у граждан средств

Банк России планирует улучшить механизм возврата похищенных мошенниками у граждан средств.
ТАСС
Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, заявил ранее директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
РИА Новости
Качество «антифрод-процедур» повысят благодаря введению обязательств для банков проверять проводимые операции по переводу денег на признаки операции без согласия клиентов, пишет портал
 РИА Новости.
Banki Loans
Как сообщил Уваров, в прошлом квартале мошенники похитили у клиентов российских банков свыше 3,2 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем год назад.
Российская газета

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