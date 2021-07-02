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ЦБ установил курс доллара и евро на 3-5 июля

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 3-5 июля в размере ₽73,61, евро — ₽87,07. Об этом сообщается на сайте регулятора.В источнике

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ЦБ установил курс доллара и евро на 3-5 июля

РБК07:27

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:55

ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 87,0748 руб

Финмаркет06:45

ЦБ существенно повысил курсы доллара и евро на выходные

Росбалт07:15

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 июля - 87.0748 руб

АК&М07:25

Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — на 66 коп

Urbc.Ru06:59

Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,41 рубля

ПРАЙМвчера в 06:10
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Комсомольская правда04:26

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Известия07:41

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