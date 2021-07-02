РБКЦБ установил курс доллара и евро на 3-5 июляЦентральный банк России установил официальный курс доллара США на 3-5 июля в размере ₽73,61, евро — ₽87,07. Об этом сообщается на сайте регулятора.В источникеРБКРБКStolica58.ruРосбалтПодробнее о событииЦБ установил курс доллара и евро на 3-5 июляРБК07:27Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юанюProfinance.ru06:55ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 87,0748 рубФинмаркет06:45ЦБ существенно повысил курсы доллара и евро на выходныеРосбалт07:15ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 июля - 87.0748 рубАК&М07:25Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — на 66 копUrbc.Ru06:59Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,41 рубляПРАЙМвчера в 06:10Показать ещёОценитьПоделиться