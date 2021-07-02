Пятый крупный патч для Baldur’s Gate 3 выйдет на следующей неделе и опять сломает сохранения

Как и в случае с прошлыми крупными обновлениями для Baldur’s Gate 3, пятый патч на запуске окажется несовместим с сохранениями из предыдущих сборок: игру придётся начинать заново.