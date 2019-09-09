За следующий час торгов американская валюта выросла в цене до уровня 65,48. В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дешевле на 16 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 72,24 рубля. В дальнейшем европейская валюта также пошла вверх и в 11 утра стоила 72,3.

Курс валют: доллар и евро упали на открытии торгов

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