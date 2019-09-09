Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 10 сентября

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Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 сентября. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты снизится на 55,8 копейки и составит 72,33 рубля.
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