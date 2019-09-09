Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 10 сентября
Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 сентября. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты снизится на 55,8 копейки и составит 72,33 рубля.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
Происшествия
Дети погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, в городе Дордрехт. Среди погибших двое детей и один мужчина, ранение получила женщина.
VSE42.RU вчера в 20:37
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Технологии
«Газпром-медиа» к ноябрю может стать совладельцем «Витрины ТВ»
В 2018 году совладельцами «Витрины ТВ» стали «Первый канал», ВГТРК и «СТС Медиа».
Telesputnik.ru 03:42
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Политика
Украинский омбудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.
РБК вчера в 23:30
Космос
Ученые объяснили, почему инопланетяне не подают сигналы на Землю
Издание Science Alert рассказалов, что астрономы из Университета Рочестера сделали вывод, согласно которому в нашей Галактике может обитать огромное количество различных инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с такой же медленной скоростью, как и земляне, из-за чего они еще просто не успели вступить в контакт с человечеством.
Ferra вчера в 14:43
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Происшествия
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:01
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Наука
Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД
Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.
iReactor вчера в 21:55
Технологии
Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию
Военное обозрение 03:15
Происшествия
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс 03:49
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили вчера в 11:42
Здоровье
Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.
URA.Ru 02:15
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 10 сентября
Курс доллара снизился на 12 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро упал на 16 копеек и составил 72,24 рубля.
RT на русском 03:02
Наука
Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей
Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 вчера в 13:27
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru 08 сентября в 11:58
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32