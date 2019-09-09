Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 сентября. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты снизится на 55,8 копейки и составит 72,33 рубля.

Происшествия Дети погибли в результате стрельбы в Нидерландах Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, в городе Дордрехт. Среди погибших двое детей и один мужчина, ранение получила женщина.

Политика NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Политика Украинский омбудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.

Космос Ученые объяснили, почему инопланетяне не подают сигналы на Землю Издание Science Alert рассказалов, что астрономы из Университета Рочестера сделали вывод, согласно которому в нашей Галактике может обитать огромное количество различных инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с такой же медленной скоростью, как и земляне, из-за чего они еще просто не успели вступить в контакт с человечеством.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Происшествия В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Наука Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.

Происшествия Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Авто Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3 Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.

Здоровье Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.

Политика Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Финансы Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 10 сентября Курс доллара снизился на 12 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро упал на 16 копеек и составил 72,24 рубля.

Наука Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.

Здоровье Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.

Шоу-бизнес Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.