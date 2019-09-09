Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 11 сентября
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 11 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Армия и оружие
Россия помешала удару Израиля по Сирии
Lenta.ru 09:57
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Авто
Российский рынок грузовиков в августе увеличился почти на 6%
В августе в России увеличился уровень продаж грузовых автомобилей.
Goroday.ru 09:11
Происшествия
Следствие просит суд заочно арестовать братьев Ананьевых
Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заочном заключении под стражу бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по обвинению в растрате.
ТАСС 07:25
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Газета.Ru 09:50
Здоровье
В Краснодарском крае «Да Винчи» провел 1500 операций
Роботизированные хирургические системы «Да Винчи» уже 5 лет успешно функционируют в Краевом онкодиспансере и в НИИ-Краевая клиническая больница министерства здравоохранения Краснодарского края.
ЭФКАТЕ 07:09
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Политика
Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.
Газета.Ru 09:17
Технологии
Мобильная связь за 28 лет своего существования изменила жизнь 73% россиян
Большинство опрошенных согласились, что мобильная связь изменила их жизнь - сделала ее проще, удобнее и быстрее.
ИКС 09:18
Музыка
Noize MC, «Ленинград» и Гречка записали каверы на песни Егора Летова
В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
АН Между строк 07:48
Наука
Названы условия, в которых аутисты ведут себя разумнее обычных людей
В результате эксперимента, в котором приняли участие 6904 человек из 104 различных стран, ученые выяснили, что хорошо разбираться во взаимодействиях между людьми способны только те люди с аутистическим расстройством, у которых уровень интеллекта не ниже среднего, хотя этот факт не до конца был проверен по ходу исследования.
Ferra 06:19
Политика
Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России
После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.
Взгляд.ру 09:00
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Интернет
Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей
Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.
Pravda.Ru 07:31
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Волейбол
Главный тренер женской сборной России по волейболу подал в отставку
На предстоящий Кубок мира в Японию в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России поедет Сержио Бузато.
Интерфакс - Россия 07:56
Авто
Китайская Byton показала электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
После презентации концепции M-Byte новинка становится реальностью: в экспозицию автопроизводителя войдет уникальная кабина с 48-дюймовым дисплеем Shared Experience Display, 7-дюймовым планшетом Driver в руле и 8-дюймовым сенсорной панелью между передними сиденьями.
SpeedMe 07:52
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51