Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 11 сентября
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 11 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК вчера в 12:28
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Мужчина засунул младенца в сушильную машину и сломал ему череп
РЕН ТВ вчера в 21:28
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Музыка
Noize MC, «Ленинград» и Гречка записали каверы на песни Егора Летова
В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
АН Между строк вчера в 07:48
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Жители Норильска в настоящее время делятся в соцсетях фотографиями первого снега и метели.
Экономика сегодня вчера в 23:43
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» обнаружили арестантов
В закрытой башне «Бутырки» нашли двух арестантов, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
Вести Подмосковья вчера в 23:47
Происшествия
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 20:16
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Хоккей
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».
Lenta.ru вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре
Наша версия вчера в 06:23
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru вчера в 15:40
Культура
Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ
РБК вчера в 18:40
Происшествия
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА Новости вчера в 07:41
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 14:53
Технологии
Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу
Ведомости вчера в 10:26
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:47
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Экономика
Заемщики поправили кредитный индекс
Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Авто
Россия вдвое снизила пошлины на иномарки
С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины.
Ведомости вчера в 14:30
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК вчера в 06:01
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Известия вчера в 23:01
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru вчера в 20:39
Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Политика
Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие
Минобороны отрицает нанесение авиаударов в зоне деэскалации в Идлибе
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют»,— приводит ТАСС заявление ведомства.
Коммерсантъ вчера в 07:52