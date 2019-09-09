Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 11 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика Зеленский встретился с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Жители Норильска в настоящее время делятся в соцсетях фотографиями первого снега и метели.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» обнаружили арестантов В закрытой башне «Бутырки» нашли двух арестантов, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Происшествия У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Хоккей Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».

Наука Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.

Гаджеты Apple представила три новых iPhone Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Кино Марго Робби экранизирует «Танкистку» Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.

Экономика Заемщики поправили кредитный индекс Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.

Авто Россия вдвое снизила пошлины на иномарки С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины.

Политика В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.

Политика Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.

Культура Александра Розенбаума прооперировали в Москве Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.

Политика Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.