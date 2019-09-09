Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 11 сентября
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 11 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Происшествия
Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей
Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37
Политика
Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Транспорт
В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года.
Москва 24 09:04
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Народные новости вчера в 09:19
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре
Наша версия 06:23
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начал ругаться матом
Дмитрий Шепелев был удивлен тем, что маленький Платон употребляет ругательства.
StarHit.ru 07:30
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Медведев рассказал о положении России в G8
Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Технологии
Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс
Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.
РБК 11:20
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Здоровье
В Приморье выявлено два новых очага вируса африканской чумы свиней
Два новых очага вируса АЧС выявлено в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:29
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика
Комиссия Госдумы подтвердила попытки вмешаться в российские выборы
Информация о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России подтверждается, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Взгляд.ру 10:07
Политика
ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле
ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00