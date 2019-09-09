Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 11 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля.

Происшествия Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.

Политика Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.

Политика Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Политика Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.

Политика Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.

Транспорт В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года.

Музыка Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Медведев рассказал о положении России в G8 Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Технологии Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.

Финансы Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.

Политика Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.

Здоровье В Приморье выявлено два новых очага вируса африканской чумы свиней Два новых очага вируса АЧС выявлено в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.

Политика Комиссия Госдумы подтвердила попытки вмешаться в российские выборы Информация о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России подтверждается, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Политика ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.