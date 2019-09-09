Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Здоровье
В 16 районах Кубани установили новое детское медоборудование
Краснодарские известия 09:33
Путешествия
Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции
В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости вчера в 04:00
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Политика
В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября
Американский лидер объявил 11 сентября Днем патриота и призвал все департаменты, агентства и ведомства приспустить флаги в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года.
REGNUM 01:37
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Авто
«АвтоВАЗ» перенес дату старта выпуска «безвтыкового» агрегата
Российский автогигант «АвтоВАЗ» решил скорректировать сроки старта производства агрегата с рабочим объемом на 1,8 литров с проточками под поршни.
Pnzdrive 02:11
Футбол
Боатенг – о Дембеле: «Нельзя, чтобы молодые игроки получали много денег»
Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 года.
Евро-футбол.ру 08:21
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
РБК вчера в 05:50
Общество
МГУ прокомментировал заявление лектора о «нулевой зарплате» в вузе
Лектор МГУ Аскольд Иванчик сообщил у себя в Facebook, что руководство исторического факультета сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу только при согласии на "нулевую зарплату".
Москва 24 02:37
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Гаджеты
На презентации Apple представят новый iPhone 11
Сегодня зрители увидят новый iPhone 11. Apple уже показала новый планшет с диагональю 10,2 дюйма и дисплеем Retina.
Мойка78 вчера в 13:58
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.
Московский Комсомолец 11:07
Армия и оружие
ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке
ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Цветущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Иосифа Кобзона
Вдова Нелли поделилась, как сложилась ее жизнь после кончины супруга.
Дни.ру 07:40
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Политика
Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи
«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35