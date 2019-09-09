Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 11 сентября
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 11 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля.
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Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
Коммерсантъ вчера в 05:51
Авто
Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы
Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru 08:40
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Парламентская газета вчера в 05:59
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Наука
Немцы разработали аэротакси с центробежными вентиляторами
Немецкий стартап Jetcopter разработал проект одноименного аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой, в котором для создания подъемной силы будут использоваться центробежные вентиляторы с поворотными соплами.
N+1 07:17
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia 17:31
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»
Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
REGNUM 21:04
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Армия и оружие
В сирийской Восточной Гуте нашли бывший штаб и тюрьму боевиков
Военнослужащие военной полиции России в Сирии нашли в Восточной Гуте брошенное подвальное помещение, где боевики в течение почти пяти лет содержали полевой штаб и тюрьму.
Московский Комсомолец 22:32
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Экономика
Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы
Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 16:40
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Политика
Захарова напомнила о фейковых заявлениях Болтона о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
ФАН 05:48
Финансы
Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть
Россия при падении цен на нефть до 25 долларов за баррель в 2020 году столкнется с резким ростом инфляции и значительным ослаблением рубля.
Lenta.ru вчера в 09:56
Здоровье
Глава Приамурья: «Необходимо помочь тем, кто потерял скот из-за АЧС»
Глава Амурской области Василий Орлов накануне побывал в Гродеково, где ведутся работы по ликвидации АЧС.
ИА Порт Амур 21:28
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Происшествия
Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека
Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.
РИА Новости 10:02
Политика
Госдума одобряет: Навального и Соболь проверят на предмет вербовки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал требование коллеги и поручил думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне проверить Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет вербовки их другими государствами.
ВашГород.ру 02:50