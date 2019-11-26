Финансы
ПРАЙМНацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора. По данным сайта регулятора, ниже курс доллара был в январе 2016 года, тогда один доллар стоил 23,95 гривны.
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Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
Армия и оружие
В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Ранее в СМИ сообщили, что в Южно-Китайском море приборы зафиксировали сильный взрыв.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
Пропавший в Корсаковском районе сахалинец найден
Напомним, утром 26 ноября для оказания помощи полиции в поисках человека, пропавшего в Корсаковском районе, выдвигались спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, поисково-спасательного подразделения Управления по делам ГО ЧС Корсаковского района и сотрудники пожарно-спасательной части №4, а также волонтёры.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Экономика
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
"На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении Сбербанка.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото лысого Киркорова
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Биатлон
Лукашенко не стал отказывать Домрачевой в отъезде из-за Си Цзиньпиня
РИА Новости / Александр Вильф Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева уехала в Китай, чтобы тренировать местную сборную биатлонистов с его разрешения.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»
Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
Спорт
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу
До крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга, они будут выступать под нейтральным флагом, а в случае их победы гимн России звучать не будет.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Футбол
Ляказетт и Обамеянг покинут «Арсенал», если Эмери не уволят
Нападающие "Арсенала" Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг могут покинуть клуб.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Происшествия
Появилось видео последствий землетрясения в Албании
Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Общество
В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн
Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений.
Происшествия
В жилом доме в Петербурге произошел хлопок
Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Происшествия
На переправе в Якутии под лед провалился большегруз
Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.