Финансы

ПРАЙМПРАЙМНацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора. По данным сайта регулятора, ниже курс доллара был в январе 2016 года, тогда один доллар стоил 23,95 гривны.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ установил курс валют на 26 ноября

Телеканал 360°вчера в 06:07

Официальные курсы доллара и евро повышены почти одинаково

Росбалт05:41

Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

REGNUM04:47

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до четырехлетнего максимума

Московский Комсомолецвчера в 20:52

Официальный курс доллара вырос на 26 копеек, евро — на 20

Банки.ру04:45

Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о падении рубля

Свободная Пресса04:41

Официальные курсы доллара и евро выросли на 26 и 20 копеек соответственно

Интересант04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Вашингтон
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
REGNUM вчера в 22:54
Армия и оружие

В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

Ранее в СМИ сообщили, что в Южно-Китайском море приборы зафиксировали сильный взрыв.
Московский Комсомолец 23 ноября в 05:50
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ вчера в 07:32
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Происшествия

Пропавший в Корсаковском районе сахалинец найден

Напомним, утром 26 ноября для оказания помощи полиции в поисках человека, пропавшего в Корсаковском районе, выдвигались спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, поисково-спасательного подразделения Управления по делам ГО ЧС Корсаковского района и сотрудники пожарно-спасательной части №4, а также волонтёры.
Сахалин.Инфо вчера в 19:11
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Экономика

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

"На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении Сбербанка.
РИА Новости 06:50
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото лысого Киркорова

WomanHit.ru 02:40
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Биатлон

Лукашенко не стал отказывать Домрачевой в отъезде из-за Си Цзиньпиня

РИА Новости / Александр Вильф Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева уехала в Китай, чтобы тренировать местную сборную биатлонистов с его разрешения.
РЕН ТВ 05:08
Политика

Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»

Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
Российская газета 06:52
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу

До крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга, они будут выступать под нейтральным флагом, а в случае их победы гимн России звучать не будет.
31 канал Челябинска вчера в 23:18
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Футбол

Ляказетт и Обамеянг покинут «Арсенал», если Эмери не уволят

Нападающие "Арсенала" Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг могут покинуть клуб.
Soccer.ru 04:49
Кино

«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Аргументы и Факты вчера в 11:27
Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих

Комсомольская правда 00:18
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений.
РБК 06:21
Происшествия

В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 17 ноября в 19:02
Происшествия

На переправе в Якутии под лед провалился большегруз

Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
ТАСС 05:52
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное