Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 22, 23 и 24 февраля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 64,86 копейки и составит 69,4191 рубля.

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