Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на выходные

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 22, 23 и 24 февраля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 64,86 копейки и составит 69,4191 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль днем усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и дешевеющей нефти

Финмаркет08:30

Доллар вырос до 64,25 рубля

Взгляд.ру02:09

Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

News.ru02:34

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Вести.Ru02:28

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ

Интерфакс02:25

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

РИА Новости05:35

Курс доллара вырос до 64,25 рубля

ТАСС02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:58, Ашберн

Комментарии

Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

ТАСС 18 февраля в 03:33
Общество

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

РИА Новости 03:50
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru 19 февраля в 15:10
Происшествия

Президента Федерации хоккея Москвы арестовали по делу о растрате

В Москве полицейские арестовали президента столичной федерации хоккея Сергея Менделеева по делу о растрате с ущербом на сумму три миллиарда рублей.
Вечерняя Москва 12:44
Происшествия

В Астрахани экс-гендиректора «Красных Баррикад» приговорили к 7 годам

Приговором Икрянинского района суда Астраханской области бывшему директору завода «Красные Баррикады» назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима.
Астрахань FM 09:02
Политика

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
RT на русском 11:38
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа вчера в 01:00
Технологии

Только четверть мирового населения будет использовать 5G к 2030 году

Специалисты McKinsey прогнозируют, что на первом этапе развёртывания 5G-сетей будет потрачено $700–900 млрд, за счёт чего к 2030 году 5G охватит примерно 25 % населения планеты.
3DNews 12:48
Общество

Экскурсии в Турции станут дороже на треть

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Уфа1.ру 09:32
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли поразила поклонников переменами во внешности

Звезда серила «Великолепный век» Мерьем Узерли поразила поклонников переменами во внешности после выхода из декрета.
Shraibikus News 08:04
Автоспорт

Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Вести.Ru 07:33
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Политика

Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
RT на русском 09:21
Армия и оружие

Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»

Lenta.ru 11:56
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Кино

У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии

Говорит Москва вчера в 11:57
Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
REGNUM 08:51
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 19 февраля в 11:09
Общество

Полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу MH17

РБК вчера в 06:23
Политика

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
РИА Новости 11:36
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 02:17
Общество

В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
РБК 11:56
Общество

«Лента» получила регистрацию на Кипре

"Лента" получила свидетельство о временной регистрации от Департамента регистрации и ликвидации компаний Кипра.
Finam.Ru 09:26
Музыка

Ural Music Night выиграл президентский грант на 40 миллионов

КП - Екатеринбург 09:05
Общество

В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

ТАСС 09:24
Общество

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
News.ru 09:58
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Газета.Ru 12:44
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество

Министр ответил на вопрос о нехватке слесарей из-за числа мест в вузах

Современная экономика в большинстве случаев требует людей с высшим образованием, заявил в интервью телеканалу РБК министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который вступил в должность месяц назад.
РБК 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное