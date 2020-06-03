Доллар подешевел на 64,2 копейки — до 68,3413 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России. Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 15,4 копейки — до 76,6243 рубля.

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 июня

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