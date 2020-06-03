Финансы
Народные новостиЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 июня
Доллар подешевел на 64,2 копейки — до 68,3413 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России. Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 15,4 копейки — до 76,6243 рубля.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
Скончались двое жителей Тульской области, больных коронавирусом
В пятницу в Тульской области скончались 2 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Тульские Известия 03:43
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Политика
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 17:16
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Напомним, последней моделью под брендом "Волга" стала Volga Siber, которая, кстати, тоже была построена на базе иномарки - Chrysler Sebring образца 2001 года.
Новые автомобили вчера в 06:32
Музыка
«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну
Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек
За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:37
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Политика
Байден собрал голоса для выдвижения в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ вчера в 23:02
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Армия и оружие
NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»
Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
Военное дело вчера в 08:08
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
В Карелии за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
Петрозаводск, 5 июня 2020, 11:43 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 25 и достигло 573 случаев с начала пандемии.
REGNUM вчера в 04:43
Происшествия
Лжехирург Алена Верди впала в кому
Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
ВК Пресс вчера в 03:20
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В Курской области коронавирус подтвержден у 85 человек
Всего, по данным оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе зафиксировано 3357 случаев инфицирования.
Kurskcity.ru вчера в 02:37
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты вчера в 22:28
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Здоровье
В Пермском крае выявили 56 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:49
Политика
Путин передал Ростуризм в подчинение правительству
Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом ‒ функции надзора за деятельностью туроператоров.
Ведомости вчера в 16:14
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному
Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
ТАСС вчера в 20:30
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Футбол
Мельгарехо вернулся в Парагвай и будет искать себе новый клуб
Полузащитник Лоренцо Мельгарехо, с которым "Спартак" не стал продлевать контракт, вернулся в Парагвай и будет искать себе новую команду, сообщает One Football.По информации источника, Лоренцо прилетел на родину гуманитарным рейсом вместе с семьей.
Soccer.ru 03:41