Центробанк установил официальный курс доллара на выходные в 73,1882 руб. По сравнению с прошлым значением доллар подешевел на 83,92 коп. Официальный курс евро составляет 81,861 руб.

ЦБ установил официальный курс доллара и евро на выходные

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