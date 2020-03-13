Финансы
ПрофильЦБ установил официальный курс доллара и евро на выходные
Центробанк установил официальный курс доллара на выходные в 73,1882 руб. По сравнению с прошлым значением доллар подешевел на 83,92 коп. Официальный курс евро составляет 81,861 руб.
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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
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Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть
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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
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Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
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Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
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39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
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Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
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Происшествия
Пилоту ограничили скорость чтения
Пилот, по версии следствия, в мае прошлого года нарушил правила полетов или подготовки к ним, что привело к гибели 41 человека при посадке самолета в аэропорту Шереметьево.
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Общество
Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса
Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
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Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Происшествия
Украинского олигарха окончательно обвинили в России
По данным следствия, Павел Климец за взятки пытался вернуть себе актив в Крыму Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка СКР завершили расследование скандального уголовного дела украинского мультимиллионера Павла Климца, обвиняемого в даче взятки.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.