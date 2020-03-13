Финансы

ПрофильПрофильЦБ установил официальный курс доллара и евро на выходные

Центробанк установил официальный курс доллара на выходные в 73,1882 руб. По сравнению с прошлым значением доллар подешевел на 83,92 коп. Официальный курс евро составляет 81,861 руб.
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ЦБ снизил курс евро на выходные почти на два рубля

Российская газета06:56

ЦБ понизил официальный курс доллара до 73,2 рублей, евро — до 81,9 рублей

Коммерсантъ05:47

ЦБ понизил курс валют на выходные

Взгляд.ру05:49

Официальный курс евро и доллара снизился в выходные

Известия05:48

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:54

ЦБ понизил курс доллара на 14-16 марта до 73,19 рубля, евро - до 81,86 рубля

ТАСС05:41

ЦБ установил официальный курс доллара и евро на выходные

Профиль05:34
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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

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Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru 14:06
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

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Армия и оружие

Военные США обеспокоены активностью боевиков в Афганистане

Военная активность движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не соответствует соглашению, которое было заключено между данной организацией и Соединенными Штатами в Дохе, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 13 марта в ходе брифинга для журналистов.
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Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

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Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

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Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
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Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
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Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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