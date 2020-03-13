Финансы
ПрофильЦБ установил официальный курс доллара и евро на выходные
Центробанк установил официальный курс доллара на выходные в 73,1882 руб. По сравнению с прошлым значением доллар подешевел на 83,92 коп. Официальный курс евро составляет 81,861 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Комментарии
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Музыка
Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке
Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 10:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту разлива мазута при разгерметизации ёмкости на топливном складе в городе Находке в Приморском крае.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Происшествия
Один убит, двое ранены в перестрелке в Ингушетии
Один человек погиб, двое ранены в результате перестрелки в Ингушетии.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Госдеп США из-за твита представителя МИД КНР о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.
Общество
Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей
Политика
В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений
Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Футбол
Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Технологии
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия