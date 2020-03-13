Финансы

ПрофильПрофильЦБ установил официальный курс доллара и евро на выходные

Центробанк установил официальный курс доллара на выходные в 73,1882 руб. По сравнению с прошлым значением доллар подешевел на 83,92 коп. Официальный курс евро составляет 81,861 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ снизил курс евро на выходные почти на два рубля

Российская газетавчера в 06:56

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 06:54

ЦБ установил официальный курс доллара и евро на выходные

Профильвчера в 05:34

Официальный курс евро и доллара снизился в выходные

Известиявчера в 05:48

ЦБ понизил официальный курс доллара до 73,2 рублей, евро — до 81,9 рублей

Коммерсантъвчера в 05:47

ЦБ понизил курс доллара на 14-16 марта до 73,19 рубля, евро - до 81,86 рубля

ТАССвчера в 05:41

ЦБ понизил курс валют на выходные

Взгляд.рувчера в 05:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:10, Ашберн

Комментарии

Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 12 марта в 11:58
Музыка

Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 04:10
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 10:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту разлива мазута при разгерметизации ёмкости на топливном складе в городе Находке в Приморском крае.
REGNUM 03:16
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Космос

Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
МИР 24 вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru 11 марта в 10:42
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

Один убит, двое ранены в перестрелке в Ингушетии

Один человек погиб, двое ранены в результате перестрелки в Ингушетии.
РЕН ТВ вчера в 11:17
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:07
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Госдеп США из-за твита представителя МИД КНР о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Мой Брянск вчера в 14:11
Происшествия

Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 03:22
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.
Lenta.ru 03:22
Общество

Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей

Bimru.ru вчера в 13:02
Политика

В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
REGNUM 03:11
Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы

Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Live24 12 марта в 08:09
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС вчера в 16:29
Футбол

Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае

Российская газета 02:42
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Технологии

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Известия 12 марта в 01:34
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело 03:24
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Политика

Историки установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

Известия 02:41
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

RT на русском вчера в 20:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное