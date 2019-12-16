Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил официальный курс валют
Центробанк России установил официальный курс валют на 18 декабря. Стоимость доллара и евро увеличилась.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика
На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу
Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».
Политика
Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Общество
«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Политика
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
Политика
Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска
Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Политика
Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Наука
Грязный воздух влияет на появление депрессии и суицидальных мыслей
Ученые рассказали, как грязный воздух влияет появление у людей депрессии и различных суицидальных мыслей.
Наука
Сибирский препарат от клещевого энцефалита испытают на людях
Новосибирские ученые СО РАН создали препарат «Энцемаб» для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Политика
Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Политика
Журналистам рассказали о формате пресс-конференции Путина
В Москве 19 декабря в 12:00 начнется большая пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Политика
Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии
Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Международная команда археологов предложила свою версию назначения каменных истуканов острова Пасхи.
Общество
В России изменятся правила выхода на пенсию
В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Политика
Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу
Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Политика
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Авто
В Chery рассказали о новинках для России в 2020 году
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала о своих заработках у Максима Фадеева
Недавно продюсер Максим Фадеев стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором рассказал, что ему пришлось терпеть убытки из-за певицы Наргиз (более 15 миллионов рублей).
Экономика
Гончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.