Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦБ установил официальный курс валют

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Центробанк России установил официальный курс валют на 18 декабря. Стоимость доллара и евро увеличилась.
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ЦБ установил официальный курс валют

Телеканал 360°вчера в 05:11

Центробанк обнародовал курсы валют

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