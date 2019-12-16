Центробанк России установил официальный курс валют на 18 декабря. Стоимость доллара и евро увеличилась.

Политика На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Спорт Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

Политика Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.

Общество Путин объявил о росте зарплат россиян По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Политика Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.

Политика Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.

Политика Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.

Экономика Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.

Общество В России изменятся правила выхода на пенсию В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.

Общество Михаил Горбачев попал в больницу Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".

Политика Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.