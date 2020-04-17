Экономика
ТК ЗвездаЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики
Центробанк утвердил дополнительные меры для защиты интересов россиян, а также поддержку кредитования экономики и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
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Общество
Работающим пенсионерам продлили особый порядок выдачи больничных
В России работающие пенсионеры на карантине смогут дистанционно получить больничный до 30 апреля.
Парламентская газета 13:10
Происшествия
ФСБ задержала замглавы Хакасии при получении взятки
Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова во время получения им взятки в размере 2 млн рублей.
Газета.Ru 22:39
Общество
Продажу алкоголя в жилых домах и небольших барах запретили
Государственная дума РФ приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в объектах общественного питания площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Би-порт 06:44
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ 05:11
Транспорт
Агрегаторов такси призвали не работать с водителями, которые берут людей без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала у четырех агрегаторов такси в столице — «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил» и «Везет» — прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
Коммерсантъ 16:12
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Технологии
Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля
Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
В Бурятии за сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 100.
RT на русском 14 апреля в 22:30
Здоровье
Из Могойтуйского района вывезли в Читу 13 больных коронавирусом
Четырьмя медицинскими бригадами 16 апреля из Могойтуйского района в Читу вывезены 13 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец Чита вчера в 10:29
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тысяч.
Газета.Ru 22:06
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa 17:34
Политика
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru 22:19
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Игры
Ты не один – в новом трейлере SnowRunner показали мультиплеер
Городской портал Новый Нижний 16:00
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости 03:29
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний вчера в 13:00
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
Экономика
Сахалинский депутат за год заработал 6 млрд рублей
Сахалинская областная дума представила сведения о доходах депутатов и членов их семей за 2019 год.
Компания 07:03
Общество
Собянин допустил усиление ограничений в Москве из-за коронавируса
Пропускной режим в Москве может быть ужесточен, если граждане и предприятия будут допускать много нарушений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 15:30