Коронавирус

News.ruNews.ruЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
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Центробанк утвердил меры по поддержке граждан в условиях коронавируса

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Фанаты коллектива считает, что в следующем году именно Little Big должны отправиться на «Евровидение».
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