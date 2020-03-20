Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

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