Коронавирус

News.ruNews.ruЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
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Центробанк утвердил меры по поддержке граждан в условиях коронавируса

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Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru 09:55
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Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
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Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

На Ставрополье выявили 11 новых подозрений на коронавирус

Все попавшие под «подозрение» контактировали с врачом, вернувшейся из Испании и первой попавшей в инфекционную больницу края с «условно положительным тестом» на заболевание.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
Общество

Суд в Амстердаме отложил рассмотрение дела по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:51
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Футбол

«Реал» передумал увольнять Зидана

Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
NewInform 08:12
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

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Экономика

АТОР предупредила о риске массового ухода с рынка туроператоров

Страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, что грозит уходом с рынка множества компаний уже в апреле.
РИА Новости 04:09
Общество

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
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Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Деловое.ТВ 05:25
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Автоспорт

Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне

Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Газета.Ru 10:19
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости 09:07
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.
Коммерсантъ 12:37
Транспорт

В Москве на 30% упало количество поездок на метро

На дорогах столицы стало меньше автомобилей — их среднесуточная численность упала на 5%, на 9% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 12% возросла средняя скорость движения транспорта по улицам Москвы.
РБК 13:47
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
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Слух: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

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Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
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