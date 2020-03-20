Коронавирус
News.ruЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Экономика
Рыба в России может подорожать вслед за долларом - эксперты
Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Экономика
МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии
Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Наука
Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли
Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым признанием
Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
Здоровье
За сутки в Китае коронавирусом заразились 39 человек
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая опубликовал обновленные данные по ситуации с коронавирусом.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Гаджеты
Nokia представила новый «антикризисный» смартфон
Общество
Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
Банк России допустил повышение ключевой ставки
Банк России не исключает, что на ближайших заседаниях совета директоров по денежно-кредитной политике рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки.
Армия и оружие
КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Общество
На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
Футбол
Левандовски: Роналду предлагал перейти в «Реал»
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Игры
Полное издание GTA IV вернулось в Steam
В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
Космос
Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС
Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Политика
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию растянут на неделю
Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, учитывая принимаемые профилактические меры по предотвращению коронавирусной инфекции, Центризибрком предусматривает возможность проведения досрочного голосования с трех до семи дней.
Футбол
Малком сравнил чемпионаты России и Франции
Нападающий "Зенита" Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net.
Общество
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.