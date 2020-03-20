Коронавирус

News.ruNews.ruЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии

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ЦБ призвал реструктурировать кредиты зараженных COVID-19

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
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Рыба в России может подорожать вслед за долларом - эксперты

Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
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МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
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Наука

Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли

Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
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Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
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«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым признанием

Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
Woman.ru 02:27
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За сутки в Китае коронавирусом заразились 39 человек

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая опубликовал обновленные данные по ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 20:26
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В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Nokia представила новый «антикризисный» смартфон

Газета.Ru вчера в 20:32
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Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.
Вести.Ru 15:48
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Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
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Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Экономика

Банк России допустил повышение ключевой ставки

Банк России не исключает, что на ближайших заседаниях совета директоров по денежно-кредитной политике рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки.
Российская газета 09:12
Армия и оружие

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Коммерсантъ 18:30
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FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
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Общество

На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом

Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
REGNUM 20:27
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Левандовски: Роналду предлагал перейти в «Реал»

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Игры

Полное издание GTA IV вернулось в Steam

В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:46
Космос

Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС

Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:11
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Политика

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Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, учитывая принимаемые профилактические меры по предотвращению коронавирусной инфекции, Центризибрком предусматривает возможность проведения досрочного голосования с трех до семи дней.
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Футбол

Малком сравнил чемпионаты России и Франции

Нападающий "Зенита" Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net.
Газета.Ru 19:35
Общество

WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией

Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.
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