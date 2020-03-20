Коронавирус
News.ruЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ введет стимулы по поддержке доступности финансовых ресурсов для реального сектора
Интерфаксвчера в 07:39
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Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Экономика
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Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
Экономика
Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля
Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Здоровье
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Технологии
В России изобрели дистанционный термометр для смартфона
Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Общество
Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России
За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Футбол
Защитник ЦСКА Сигурдссон рассказал о коронавирусе
Полузащитник ФК ЦСКА (Москва) Арнор Сигурдссон поделился мнением о ситуации c приостановкой национального первенства.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Шоу-бизнес
Наследство Эдуарда Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям
Футбол
FIFA опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года в России
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале.
Экономика
Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов
Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Энергетика
Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель
Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
Происшествия
Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области
Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Футбол
«Реал» передумал увольнять Зидана
Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.