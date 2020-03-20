Коронавирус

News.ruNews.ruЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии

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Центробанк утвердил меры по поддержке граждан в условиях коронавируса

Банки.рувчера в 06:54

ЦБ введет стимулы по поддержке доступности финансовых ресурсов для реального сектора

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ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

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ЦБ РФ утвердил меры по поддержке физических лиц в условиях пандемии

Красная веснавчера в 07:23
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Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
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Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
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В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
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ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Технологии

В России изобрели дистанционный термометр для смартфона

Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Русская Планета 19 марта в 18:46
Общество

Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Городовой вчера в 06:22
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
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Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM вчера в 07:03
Футбол

Защитник ЦСКА Сигурдссон рассказал о коронавирусе

Полузащитник ФК ЦСКА (Москва) Арнор Сигурдссон поделился мнением о ситуации c приостановкой национального первенства.
ГЛАС.RU 00:38
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Наследство Эдуарда Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям

Комсомольская правда вчера в 13:27
Футбол

FIFA опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года в России

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.
Коммерсантъ 00:30
Общество

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Известия вчера в 15:26
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета вчера в 00:28
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:16
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале.
КП - Рязань вчера в 11:00
Экономика

Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов

Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна вчера в 16:08
Энергетика

Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
РЕН ТВ вчера в 02:18
Происшествия

Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области

Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 01:03
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Футбол

«Реал» передумал увольнять Зидана

Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
NewInform вчера в 08:12
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