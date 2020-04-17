Экономика
Московский КомсомолецЦБ утвердил новые меры поддержки российской экономики
Центробанк утвердил новые меры по кредитованию граждан и поддержке отечественной экономики, сообщает пресс-служба ЦБ.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
Наука
Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака
В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы 09:17
Происшествия
В Псковской области умер шестой человек с коронавирусом
Шестой жертвой коронавируса в Псковской области стала 78-летняя женщина.
Псковская Лента Новостей 17:13
Политика
Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику по борьбе с коронавирусом.
Piter.tv 07:40
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Происшествия
Житель Кудрово забрал выброшенную на помойку змею
Местный житель признался, что никогда не содержал змею, но считает, что справится – мужчина не смог оставить питомца в беде.
Gazeta.SPb 16:28
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 16:11
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Собянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10:35
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге
Аналитики «АльфаСтрахования» назвала автомобильные марки, которые чаще всего угонялись в Санкт-Петербурге в прошлом году.
SpeedMe 14 апреля в 07:02
Кино
23 апреля состоится премьера сериала, снятого в Туле
Премьера сериала состоится 23 апреля на видеоплатформе PREMIER.
Центр 71 11:00
Гаджеты
В России представили компактный смартфон Samsung с мощной начинкой
Газета DAILY 13:07
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
Здоровье
Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
Наука
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция).
Pravda.Ru 06:59
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Политика
Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене удерживаемыми лицами
Президент Украины Владимир Зеленский уведомил, Москва и Киев ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами.
Газета.Ru 17:19
Транспорт
Въезд в Карелию ограничат контрольно-пропускными пунктами
С полуночи 22 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты на нескольких трассах, а остальные дороги будут закрыты.
Росбалт 10:03
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Авто
Компания Lister дала послушать «самый быстрый кроссовер в мире»
Супер-внедорожник, основанный на основе F-Pace, с отдачей 666 л.с. станет самым быстрым в мире, а пока тюнер показывает новые изображения.
SpeedMe вчера в 09:44
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49