Наука Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала. 3

Космос Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре. 9

Происшествия Житель Кудрово забрал выброшенную на помойку змею Местный житель признался, что никогда не содержал змею, но считает, что справится – мужчина не смог оставить питомца в беде.

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,3K

Общество Собянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса. 226

Общество Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.

Здоровье Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым. 18

Политика Путин: пик коронавируса еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 911

Наука Во Франции определили температуру гибели коронавируса Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция). 1,5K

Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 4,1K

Транспорт Въезд в Карелию ограничат контрольно-пропускными пунктами С полуночи 22 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты на нескольких трассах, а остальные дороги будут закрыты. 39

Авто Компания Lister дала послушать «самый быстрый кроссовер в мире» Супер-внедорожник, основанный на основе F-Pace, с отдачей 666 л.с. станет самым быстрым в мире, а пока тюнер показывает новые изображения.

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,6K

Политика Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить. 8

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 5

Религия В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований. 113