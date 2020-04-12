Экономика
РИА НовостиЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно. Об этом сообщается на сайте регулятора. Речь идет только о счетах для осуществления социально значимых платежей: перечисления пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке.
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Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Православные христиане 12 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим.
МордовМедиа 06:38
Общество
В Москве 3,5 млн человек в пятницу надолго выходили из дома
Сотовые операторы столицы поделились статистикой: в пятницу, 10 апреля, 3,5 миллиона москвичей днем выходили из дома более чем на 6 часов.
Российская газета 08:05
Происшествия
Коронавирус распространился в шести районах Иркутской области
Заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в шести районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 08:10
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru 09:57
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Авто
Baoneng Group представит кроссовер Qoros 7
Пекин, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Китайская компания Baoneng Group в течение 2020 представит кроссовер Qoros 7. Об этом сообщает SpeedMe.
REGNUM 01:34
Политика
Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде
Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса COVID-19, считают в германской контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV).
Вести.Ru 08:50
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Происшествия
В центре Саратова рухнувшее дерево оборвало провода
В Саратове 12 апреля сильный и порывистый ветер вырвал с корнем дерево на пешеходной зоне улицы Рахова.
Регион 64 05:29
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
Технологии
Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики
«Имею скафандр — готов путешествовать» — блестящая приключенческая фантастика, полная экшена, ярких персонажей, удивительных событий и стремления к исследованию космических далей.
Популярная механика 05:16
Политика
Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57
Общество
Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК 11:29
Технологии
Apple и Google внедрят мониторинг коронавируса в свои ОС
Apple и Google объединяются для разработки новой технологии, которая поможет медикам отслеживать контакты людей, которые заразились коронавирусом.
The GEEK 10 апреля в 15:41
Общество
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
РИА Новости 07:08
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Общество
РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования
«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — указано в сообщении.
RT на русском 11:28
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми
Руководителей Xiaomi и Redmi стоит похвалить за чуткость и обратную связь с пользователями.
Anonsens 10:27