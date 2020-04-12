Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно. Об этом сообщается на сайте регулятора. Речь идет только о счетах для осуществления социально значимых платежей: перечисления пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке.

ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

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