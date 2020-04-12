Экономика
РИА НовостиЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно. Об этом сообщается на сайте регулятора. Речь идет только о счетах для осуществления социально значимых платежей: перечисления пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке.
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Центробанк: во время пандемии некоторые счета можно открывать дистанционно
ИА Красная Веснавчера в 13:35
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Общество
Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве
На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Вячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в Саратове
КП - Саратов 04:00
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
Здоровье
Объявлены причины успехов Вьетнама в противостоянии коронавирусу
Кидун Парк, работающий во Вьетнаме представителем ВОЗ, заявил, что важнейшим фактором успеха является раннее реагирование страны.
Ореанда-Новости 04:06
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Общество
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Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 18 328 соотечественников, 1470 выздоровели (179 человек прибавились к ним за последние сутки), 148 скончались (18 смертей за сутки), передает федеральный оперативный штаб.
161.ru 03:45
Общество
За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах
За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
Авто
Составлен ТОП-3 российских авто с заграничными моторами
Эксперты составили ТОП-3 российских автомобилей, в которых используются заграничные моторы.
Дни24 11 апреля в 04:12
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Игры
Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн копий
Capcom объявила, что отгрузки и цифровые продажи ремейка Resident Evil 3 на PlayStation 4, Xbox One и PC превысили 2 млн копий за первые пять дней.
Игромания.ру 02:42
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства
Фонт — один из основных конкурентов нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах главы клуба, которые запланированы на 2021 год.
Bookmaker-ratings.ru 01:33
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Футбол
Футболисты «Арсенала» отказались от понижения зарплаты
По данным источника, руководство лондонского клуба предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не попадёт в еврокубки.
Чемпионат 00:43
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Здоровье
В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным
В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:26
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
Политика
МИД раскритиковал сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за мисселинг
Сегодня, 13 апреля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям лишать своих сотрудников премий за мисселинг (сокрытие информации об особенностях продаваемого продукта).
Саминвестор 04:03
Общество
В Калининградской области выявили три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено три новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
КП - Калининград 11 апреля в 12:33
Общество
Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге
Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии.
Москва 24 03:06
Здоровье
В ВОЗ призвали Белоруссию к худшему готовиться
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Беларусь «готовиться к худшим сценариям» по распространению коронавируса в стране.
Вечерний курьер вчера в 06:40
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Мослента 03:57
Общество
Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05