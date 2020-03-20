Финансы
ВедомостиЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля
Всего ЦБ продал иностранную валюту на 33,4 млрд руб. 19 марта ЦБ объявил, что начнет продавать иностранную валюту из фонда национального благосостояния (ФНБ). Продажа будет осуществляться только при цене нефти марти Urals ниже порога в $25/барр.
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Комментарии
Экономика
ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Петербурге школьник выстрелил из пистолета в соседа по парте
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Политика
В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Общество
Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок
Один из авторов Конституции РФ и бывший вице-премьер Сергей Шахрай выдвинул предположение о том, что Владимир Путин не захочет 6-й раз баллотироваться в президенты России.
Политика
Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
Футбол
Пеле: «На сегодня лучшим игроком в мире является Роналду»
Легенда мирового футбола Пеле в интервью YouTube-каналу Looted ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком в мире на данный момент.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Происшествия
Пассажиры летевшего в Читу самолета усмирили дебошира
Пассажиры самолета рейса Камрань - Чита самостоятельно усмирили пьяного неадекватного мужчину, из-за которого командир воздушного суда хотел совершить экстренную посадку.
Здоровье
В Минздраве призвали жителей меньше есть при самоизоляции
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что дистанционный формат работы, предусматривающий нахождение в домашних условиях, приведет к снижению физической активности и набору лишнего веса.
Общество
Владимир Путин назвал долю среднего класса в России
Президент РФ сослался на данные специалистов из Всемирного банка. Владимир Путин назвал долю среднего класса в России.
Технологии
Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10
"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Наука
Большой палец правой руки превратили в виртуальную левую руку
Ученым удалось создать у участников исследования ощущение, что их правый большой палец стал виртуальной левой рукой.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.
Политика
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.