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Банк России из-за высоких курсов продал валюту на 7,7 миллиардов рублей
Комсомольская правда20 марта в 03:54
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
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