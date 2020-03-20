Всего ЦБ продал иностранную валюту на 33,4 млрд руб. 19 марта ЦБ объявил, что начнет продавать иностранную валюту из фонда национального благосостояния (ФНБ). Продажа будет осуществляться только при цене нефти марти Urals ниже порога в $25/барр.

ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля

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Происшествия На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.

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Экономика «НОВАТЭК» увеличит дивиденды на 24% С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2019 г. (14,23 руб. на акцию), суммарные дивидендные выплаты «НОВАТЭКа» за прошлый год составят 32,33 рубля на одну бумагу, что на 24,1% выше выплат за 2018 год (26,06 рубля на акцию).