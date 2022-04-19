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ЦБ увеличил срок продажи валюты для экспортеров несырьевого сектора

Центробанк увеличил срок обязательной продажи валюты компаниями-экспортерами несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 дней, сообщается на сайте регулятора.
РБК
Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью, отмечает регулятор.
РИА Новости
Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, подчеркнул регулятор. сообщении.
Интерфакс
Экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке 80% валютной выручки.
Finam.Ru

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ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки несырьевых экспортеров
Российская газетавчера в 13:33
Ряду российских экспортеров увеличили срок продажи валютной выручки до 60 дней
Интерфаксвчера в 13:33
ЦБ смягчил валютный контроль для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора
ТАССвчера в 13:32
ЦБ РФ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров
ПРАЙМвчера в 13:31
ЦБ смягчил требования обязательной продажи валюты для некоторых экспортеров
Forbesвчера в 13:25
ЦБ смягчил валютный контроль для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора
Finam.Ruвчера в 13:21
ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров
Коммерсантъвчера в 13:20

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