Экономика сегодняЦБ увеличил выдачу наличных в банкоматы из-за резкого спросаЦентральный банк России увеличил выдачу наличных в финансовые учреждения для пополнения устройств по выдаче средств.Экономика сегодняВсе средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций, - заверили в регуляторе.Новые ИзвестияСогласно данным регулятора, спрос на наличные деньги на 24 февраля вырос в 58 раз — до 111,3 млрд рублей.News.ruСнятие наличных и денежные переводы осуществляются в прежнем режиме.Реальное времяЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИзвестияIvbg.ruИА Красная Весна78.ruБизнес ФМ Санкт-ПетербургГлавный региональныйФАННовые ИзвестияZnak.comГазета.RuPublic OpinionЮга.руРБКПсковская Лента НовостейОстров Свободы (Os34.ru)Подробнее о событииЦБ увеличил объемы выдачи наличных банкам для пополнения банкоматовРБК25 февраля в 13:11Центробанк увеличил выдачу наличных банкам из-за выросшего спросаForbes25 февраля в 13:07Центробанк увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматовZnak.com25 февраля в 12:46Центробанк увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматовNews.ru25 февраля в 12:37ЦБ увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматовТАСС25 февраля в 12:31Центробанк увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматовГоворит Москва25 февраля в 12:19Центробанк увеличит выдачу наличных банкам для пополнения банкоматовЭхо Москвы25 февраля в 12:18Показать ещёОценить129Поделиться