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ЦБ увеличил выдачу наличных в банкоматы из-за резкого спроса

Центральный банк России увеличил выдачу наличных в финансовые учреждения для пополнения устройств по выдаче средств.
Экономика сегодня
Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций, - заверили
 в регуляторе.
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Согласно данным регулятора, спрос на наличные деньги на 24 февраля вырос в 58 раз — до 111,3 млрд рублей.
News.ru
Снятие наличных и денежные переводы осуществляются в прежнем режиме.
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ЦБ увеличил объемы выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов
РБК25 февраля в 13:11
Центробанк увеличил выдачу наличных банкам из-за выросшего спроса
Forbes25 февраля в 13:07
Центробанк увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов
Znak.com25 февраля в 12:46
Центробанк увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов
News.ru25 февраля в 12:37
ЦБ увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов
ТАСС25 февраля в 12:31
Центробанк увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов
Говорит Москва25 февраля в 12:19
Центробанк увеличит выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов
Эхо Москвы25 февраля в 12:18

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