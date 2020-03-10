Экономика
РИА НовостиЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора. Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников.
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Общество
Формат полиса ОСАГО обновился в России
С воскресенья в России начал действовать новый формат полиса ОСАГО, сообщает Газета.ru.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М
В Минобороны сообщили, что участником парада Победы в Москве 9 мая станет последняя модификация танка Т-90.
Политика
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Футбол
Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико»
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Армия и оружие
ВМС США отказались продлить жизнь 27 эсминцев класса «Арли Бёрк»
В соответствии с планами ВМС США по увеличению численности боевых кораблей до 355 единиц, рассматривался вопрос о модернизации эсминцев "Арли Бёрк" первых поколений для продления срока службы еще на 10 лет.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Технологии
Частое использование смартфонов может привести к деменции
Учёные уверены, что нужно ограничить использование смартфона во время работы за компьютером или просмотра телевизора.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о планах после ухода из Афганистана
Вывод американских войск из Афганистана даст США существенную экономию, заявил 10 марта в Конгрессе первый замминистра обороны Штатов Дэвид Норкуист.
Общество
Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Авто
Беспилотники научили видеть знаки за полкилометра
В качестве основной платформы для установки пятого поколения фирменной системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver был выбран британский электрический кроссовер Jaguar I-Pace.
Авто
Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus
В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Армия и оружие
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике
Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.