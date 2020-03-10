Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора. Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников.
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Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза

Российская газета10:40

Банк России предлагает увеличить сумму перевода в СБП до 2 млн рублей

Банки.ру05:00

ЦБ предложил увеличить максимальную сумму перевода в СБП до 2 млн рублей

Коммерсантъ05:56

ЦБ предложил разрешить гражданам переводить друг другу до 2 млн руб

РБК05:30

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Известия04:53

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

РИА Новости04:41

Банки могут обязать внедрить систему быстрых платежей в мобильные приложения

ТК Звезда09:38
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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