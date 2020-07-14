Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.

с чего всё началось

Объем переводов в страны дальнего зарубежья в мае вырос почти в два раза по сравнению с апрелем — с $37 млн до $67 млн, но остался ниже уровня мая 2019 года на 53,4%.

ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

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