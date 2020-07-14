Коронавирус

РБКРБКЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

Объем переводов в страны дальнего зарубежья в мае вырос почти в два раза по сравнению с апрелем — с $37 млн до $67 млн, но остался ниже уровня мая 2019 года на 53,4%.
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с чего всё началось

ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.
РБК00:00

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ЦБ зафиксировал восстановление объема денежных переводов из России за границу

BFM.ru09:00

Объем денежных переводов в Узбекистан начал восстанавливаться — ЦБ

Sputnik Узбекистан07:13

Взлет после падения: денежные переводы мигрантов из России резко выросли

Sputnik Таджикистанвчера в 11:27

Центробанк фиксирует рост переводов физлиц за границу

Аргументы и Факты02:58

ЦБ зафиксировал рост переводов из России за границу

Коммерсантъ01:36

ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

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Центробанк зафиксировал самый высокий уровень перевода денег из России за границу с начала года

Эхо Москвы03:03
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

Lenta.ru 12:55
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов-младший напал на экс-солиста «На-На» Валерия Юрина

Bimru.ru 14:48
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
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Шоу-бизнес

Мария Михалкова-Кончаловская отказалась от свадьбы

Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о том, что она решила отложить свадьбу.
Свободная Пресса 14:11
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
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Общество

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 10:18
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Здоровье

Врач назвал четыре признака, при которых срочно нужно звонить в скорую

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей с плохим самочувствием двоякое отношение к медикам.
Вечерняя Москва 10:44
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Армия и оружие

В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА), артиллерийских подразделений вместе с боевым составом ВС Армении, а также опровергло информацию о сбитии беспилотника, принадлежащего подразделениям азербайджанской армии.
РИА Новости 08:43
7
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
1,8K
Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
22
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
58
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
8
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
66
Общество

Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона

Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Здоровье

Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
5
Спорт

«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова

RT на русском 10:54
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Политика

В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
2
Космос

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 12 июля в 00:09
10
Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
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Автоспорт

Хорнер: Мы уже лучше понимаем, над чем надо работать

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о том, как его команда готовится к третьему этапу чемпионата, а также прокомментировал события предыдущего уик-энда в Шпильберге.
F1news.ru 15:39
Общество

В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
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