Экономика

REGNUMREGNUMЦБ ужесточает ограничения для неквалифицированных инвесторов

Ранее первое чтение в Госдуме РФ прошел документ, вводивший четыре категории инвесторов. В новой версии категорий стало три: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).
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Эхо Москвывчера в 22:03

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Коммерсантъвчера в 18:10
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