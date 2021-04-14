ЦБ ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Банк России со II квартала 2021 года ужесточает критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Регулятор снижает порог объема сомнительных операций с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал. Об этом сообщается на сайте ЦБ в среду, 14 апреля.В источнике
С чего всё началось
Российские банки со второго квартала 2021 года обязаны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует
из нового информационного письма Банка России.
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ЦБ РФ ужесточил критерии вовлеченности банков в проведение сомнительных операций
Комсомольская правда12:10