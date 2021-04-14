Johnson & Johnson временно отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе

В пресс-релизе компании Johnson & Johnson сообщили о том, что принято решение приостановить применение вакцины в Европе по причине того, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом.