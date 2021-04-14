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Lenta.ru

ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Центробанк ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции со второго квартала 2021 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.В источнике
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Российские банки со второго квартала 2021 года обязаны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует
 из нового информационного письма Банка России.

Подробнее о событии

ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

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