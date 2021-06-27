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ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

С 1 июля Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув их уровень к «допандемическим значениям». Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что необходимость надбавок объяснена увеличением долговой нагрузки россиян.В источнике

С чего всё началось

ЦБ с 1 июля вернет регулирование выдачи потребительских кредитов на «допандемический» уровень

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям.
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