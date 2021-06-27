ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов
С 1 июля Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув их уровень к «допандемическим значениям». Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что необходимость надбавок объяснена увеличением долговой нагрузки россиян.В источнике
С чего всё началось
ЦБ с 1 июля вернет регулирование выдачи потребительских кредитов на «допандемический» уровень
Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям.
РИА Новости01:25
ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов с 1 июля 2021
Комсомольская правда02:18