Спекулянты скупили модули TPM 2.0, надеясь нажиться на пользователях Windows 11

Спекулянты надеются нажиться не только на тех, кому действительно необходим аппаратный модуль, но и на тех, кто не станет разбираться или не сумеет включить fTPM в настройках UEFI.