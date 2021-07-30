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ЦБ ужесточит требования к банкам в сфере потребкредитования

Банк России планирует с 1 октября повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Ведомости
Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень.
ПРАЙМ
Коэффициент риска либо увеличат по всем категориям ссуд, независимо от показателя долговой нагрузки (ПДН), либо же прогрессивно, то есть более значимым рост будет для кредитов с высоким ПДН.
Lenta.ru
Окончательное решение определит руководство Центробанка.
Lenta.ru

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