Биограф канцлера сообщил, что Меркель и Путин повышали голос на переговорах по Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса на Украине в 2014 году, порой переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии.