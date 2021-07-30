В Кремле нет какой-либо специальной информацией о недавнем инциденте в Симферополе, где выходцы из одной республики Северного Кавказа напали на росгвардейцев, пытавшихся разнять их драку с местными жителями.
Специалисты "Росгеологии" пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 м около берега для определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
30 июля «Роскосмос» подтвердил факт включения двигателей «Науки», объяснив его кратковременным сбоем программного обеспечения, из-за чего была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса на Украине в 2014 году, порой переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии.